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25 жовтня 2020, 15:57 4

Місцеві вибори в Україні, в цілому, проходять спокійно, - МВС

25 жовтня 2020, 15:57 4
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Правоохоронці відкрили вже 28 кримінальних справ
Фото: Нацполіція
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Станом на 15:00 Національна поліція не зафіксувала серйозних порушень, які могли б вплинути на результат голосування, і місцеві вибори проходять спокійно.

Про це під час брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає RegioNews.

Він розповів, що від початку голосування надійшло вже 2401 повідомлення від громадян про можливі порушення, було відкрито 28 кримінальних справ.

Також за словами голови Нацполіції, складено 63 протоколи про адміністративні порушення, 41 з яких - пошкодження бюлетеня.

Поліція наразі працює в штатному режимі. Справді немає таких кричущих фактів, які свідчать про те, що вибори десь не відбудуться, або складно відбуваються", - сказав Клименко.

Крім того, було зафіксовано 8 випадків "мінування" виборчих дільниць, однак всі вони виявилися фейками. Процес голосування при цьому не зупинявся.

Нагадаємо, поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування.

Також повідомлялось, що на дільницях в регіонах не вистачає бюлетенів для голосування - ОПОРА.

Місцеві вибори Нацполіція голосування кримінальна справа порушення Ігор Клименко МВС
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