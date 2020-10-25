Поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування
Станом на 13.00 правоохоронні органи зафіксували 1623 заяв та повідомлень про порушення під час виборчого процесу.
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.
В поліції розповіли, що станом на 13.00 найбільше випадків було зафіксовано у Києві — надійшло 198 повідомлень.
171 повідомлення зафіксували у Київській області, у Донецькій – 131, Дніпропетровській – 130, Запорізькій – 94, Львівській – 94, Харківській – 82, Полтавській – 77.
Щодо порушення порядку ведення агітації – зафіксовано 378 повідомлень, агітація в день виборів – 216, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 85, порушення таємниці голосування – 64, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 46, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 43”, - розповіли в Нацполіції.
За 18 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські склали 30 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
Нагадаємо, у ЦВК назвали місцеві вибори одними із найскладніших в історії країни.