Поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування

Було зафіксовано понад 1600 заяв та повідомлень про порушення

Було зафіксовано понад 1600 заяв та повідомлень про порушення

Фото: Нацполіція

Станом на 13.00 правоохоронні органи зафіксували 1623 заяв та повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews. В поліції розповіли, що станом на 13.00 найбільше випадків було зафіксовано у Києві — надійшло 198 повідомлень. 171 повідомлення зафіксували у Київській області, у Донецькій – 131, Дніпропетровській – 130, Запорізькій – 94, Львівській – 94, Харківській – 82, Полтавській – 77. Щодо порушення порядку ведення агітації – зафіксовано 378 повідомлень, агітація в день виборів – 216, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 85, порушення таємниці голосування – 64, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 46, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 43”, - розповіли в Нацполіції. За 18 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські склали 30 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. Нагадаємо, у ЦВК назвали місцеві вибори одними із найскладніших в історії країни.

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