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25 жовтня 2020, 15:37 7

Поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області

25 жовтня 2020, 15:37 7
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Члени комісій перешкоджали виборцям у можливості проголосувати
Члени комісій перешкоджали виборцям у можливості проголосувати
Фото: із відкритих джерел
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У місті Новогродівка Донецької області на восьми виборчих дільницях в бюлетенях виявили помилку у прізвищах кандидатів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом фальсифікації, підробки виборчої документації (ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України).

Крім того, до поліції надійшло повідомлення, що на вказаних дільницях встановлено факт можливого перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами з боку членів виборчих комісій”, - йдеться в повідомленні.

Було відкрито справу за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ. Станом на 11:00 роботу дільниць відновили.

Нагадаємо, поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування.

На дільницях в регіонах не вистачає бюлетенів для голосування - ОПОРА.

кримінальна справа поліція Донецька область Місцеві вибори фальсифікації виборів
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