Поліція перевіряє факти підробки бюлетенів у Донецькій області

Члени комісій перешкоджали виборцям у можливості проголосувати

Члени комісій перешкоджали виборцям у можливості проголосувати

Фото: із відкритих джерел

У місті Новогродівка Донецької області на восьми виборчих дільницях в бюлетенях виявили помилку у прізвищах кандидатів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за фактом фальсифікації, підробки виборчої документації (ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України).

Крім того, до поліції надійшло повідомлення, що на вказаних дільницях встановлено факт можливого перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами з боку членів виборчих комісій”, - йдеться в повідомленні.

Було відкрито справу за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ. Станом на 11:00 роботу дільниць відновили.

Нагадаємо, поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення у день голосування.