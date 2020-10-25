Местные выборы в Украине в целом проходят спокойно, - МВД

Правоохранители открыли уже 28 уголовных дел

Правоохранители открыли уже 28 уголовных дел

Фото: Нацполиция

По состоянию на 15:00 Национальная полиция не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, и местные выборы проходят спокойно.

Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

Он рассказал, что с начала голосования поступило уже 2401 сообщение от граждан о возможных нарушениях, было открыто 28 уголовных дел.

Также по словам председателя Нацполиции, составлено 63 протокола об административных нарушениях, 41 из которых - повреждение бюллетеня.

Полиция пока работает в штатном режиме. Действительно нет таких вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы где-то не состоятся, или сложно происходят", - сказал Клименко.

Кроме того, было зафиксировано 8 случаев "минировании" избирательных участков, однако все они оказались фейками. Процесс голосования при этом не останавливался.

Напомним, полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений в день голосования.

Также сообщалось, что на участках в регионах не хватает бюллетеней для голосования - ОПОРА.