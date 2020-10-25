Мер одного з міст на Луганщині розбив камеру на виборчій дільниці

За словами конкурентки мера, камера була власністю спостерігачів

За словами конкурентки мера, камера була власністю спостерігачів

Фото: Facebook

Мер міста Сватово що на Луганщині Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста, яка, за його словами, скоріш за все, була встановлена його суперницею на виборчих перегонах Вітою Сліпець.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Випадок стався на виборчій дільниці №440434. У своїх коментарях ОПОРІ чоловік зазначив, що він побачив незаконну вмонтовану стаціонарну камеру на виборчій дільниці, яка, найвірогідніше, вмонтована, його конкуренткою – кандидаткою на посаду міської голови міста Сватово Вітою Сліпець.

І я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково задів її, та вона була, вірогідно, пошкоджена. Але треба розібратись, що то за камера, і чи мала вона право там знаходитись", - зазначив Євген Рибалко.

В свою чергу кандидат на посаду міської голови Сватово Віта Сліпець вважає, що камери були викрадені Євгеном Рибалкою та винесені за межі виборчої дільниці. За її словами, камери є власністю спостерігачів, вони законно знаходились на виборчій дільниці.

Зазначається, що з цього приводу подана заява до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині "ОПЗЖ" агітує в день виборів, 25 жовтня.