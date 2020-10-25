Полиция проверяет факты подделки бюллетеней в Донецкой области

Члены комиссий препятствовали избирателям в возможности проголосовать

Члены комиссий препятствовали избирателям в возможности проголосовать

Фото: из открытых источников

В городе Новогродовка Донецкой области на восьми избирательных участках в бюллетенях обнаружили ошибку в фамилиях кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту фальсификации, подделки избирательной документации (ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в полицию поступило сообщение, что на указанных участках установлен факт возможного препятствования свободному осуществлению избирательного права гражданами со стороны членов избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Было открыто дело по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УК. По состоянию на 11:00 работу участков восстановили.

Напомним, полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений в день голосования.