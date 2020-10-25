Комітет виборців проведе власний екзитпол у Вінниці

Екзитпол проводитиметься на 18 дільницях

Екзитпол проводитиметься на 18 дільницях

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України планує провести власний екзитпол у Вінниці. Результати соцопитування будуть оприлюднені сьогодні ж о 21:00.

Як передає RegioNews, про це повідомив представник КВУ у Вінниці Владислав Телень у коментарі "Укрінформу".

"Опитування виборців на виході з виборчих дільниць - замовлення Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців Украї́ни" - у Вінниці проводитиме громадська організація "СоцІнфо". Ми маємо багаторічний досвід успішної співпраці з ними. Екзитпол присвячений підсумкам виборів. Його результати оприлюднимо сьогодні після закінчення голосування і закриття виборчих дільниць, орієнтовно - о 21.00 на пресконференції у Вінницькому пресклубі", - повідомив Телень.

Опитування планують проводити на виході з виборчих дільниць методом особистого інтерв'ю.

Повідомляється, що екзитпол проводитиметься на 18 дільницях, - буде охоплено по три дільниці кожного з шести територіальних виборчих округів, створених у Вінниці. На кожній дільниці працюватиме по два інтерв’юери, які матимуть бейджі КВУ.

Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області понад 17 тисяч "рожевих" бюлетенів, за яким жителі Ладижина повинні були б 25 жовтня обирати міського голову, довелося знищити, оскільки при друку була порушена процедура.