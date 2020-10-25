Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського

Спікер парламенту не знайшов волонтерів, які проводять президентське опитування

Спікер парламенту не знайшов волонтерів, які проводять президентське опитування

Фото з відкритих джерел

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, після голосування, не зміг знайти волонтерів, які проводять президентське опитування на виборчій дільниці.

Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Голова Верховної Ради разом з мамою проголосували на одній зі столичних виборчих дільниць. Однак спікер парламенту не зміг знайти в околицях дільниці волонтерів "5 питань президента". Тому Разумков не став чекати і сказав, у нього багато роботи.

Мені є чим зайнятися", - резюмував спікер парламенту.

Нагадаємо, в Україні проходять вибори до місцевих рад та голів населених пунктів.