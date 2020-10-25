Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського
Спікер парламенту не знайшов волонтерів, які проводять президентське опитування
Спікер парламенту не знайшов волонтерів, які проводять президентське опитування
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, після голосування, не зміг знайти волонтерів, які проводять президентське опитування на виборчій дільниці.
Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.
Голова Верховної Ради разом з мамою проголосували на одній зі столичних виборчих дільниць. Однак спікер парламенту не зміг знайти в околицях дільниці волонтерів "5 питань президента". Тому Разумков не став чекати і сказав, у нього багато роботи.
Мені є чим зайнятися", - резюмував спікер парламенту.
Нагадаємо, в Україні проходять вибори до місцевих рад та голів населених пунктів.
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