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25 октября 2020, 10:40 9

Стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков

25 октября 2020, 10:40 9
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"Бюллетени" напечатаны на листах А4, а вместо урн – картонные коробки
"Бюллетени" напечатаны на листах А4, а вместо урн – картонные коробки
Фото: ДС
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Параллельно с голосованием на местных выборах в Украине проходит "общенациональный опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "ДС" и телеграмм-каналы.

У избирательных участков работают волонтеры, подавляющее большинство из которых — молодые люди, информирует "ДС".

"Бюллетени" представляют собой листы А4, на которых напечатаны "Пять вопросов от президента Украины Владимира Зеленского". На листах нет ни одного специальной маркировки и номеров.

В качестве "урны" используют картонную коробку, также нет никакой специальной нумерации. Примечательно, что волонтеры одеты в манишку с надписью "5 вопросов от президента", пишет Telegram канал "Харьков 1654".

Волонтеры не говорят о том, какую социологическую компанию они представляют", — отмечает PavlovskyNews.

Напомним, Разумков не принял участие в опросе Зеленского .

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