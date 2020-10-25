Стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков
Параллельно с голосованием на местных выборах в Украине проходит "общенациональный опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "ДС" и телеграмм-каналы.
У избирательных участков работают волонтеры, подавляющее большинство из которых — молодые люди, информирует "ДС".
"Бюллетени" представляют собой листы А4, на которых напечатаны "Пять вопросов от президента Украины Владимира Зеленского". На листах нет ни одного специальной маркировки и номеров.
В качестве "урны" используют картонную коробку, также нет никакой специальной нумерации. Примечательно, что волонтеры одеты в манишку с надписью "5 вопросов от президента", пишет Telegram канал "Харьков 1654".
Волонтеры не говорят о том, какую социологическую компанию они представляют", — отмечает PavlovskyNews.
Напомним, Разумков не принял участие в опросе Зеленского .