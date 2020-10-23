СБУ на Київщині пов'язала учасників організації, яких фінансували нардепи під час рейдерства

Члени об'єднання контролювали обіг наркотиків у Київській області

Члени об'єднання контролювали обіг наркотиків у Київській області

Фото: СБУ

Народні депутати фінансували громадську організацію, яка брала участь у рейдерстві та протестах. Члени об'єднання контролювали обіг наркотиків у Київській області.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що, за даними досудового слідства встановлено, що об’єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з чинних політичних партій.

"Під виглядом спортивного об’єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією правоохоронців, контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували збут учасниками ГО двох партій амфетаміну", - наголосили в СБУ.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп’ютерну техніку.

Додається, що двох активних учасників угруповання співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання, ще троє "активістів", які переховуються від органів досудового розслідування, перебувають у розшуку.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинців, які тероризували три області.