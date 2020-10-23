В СБУ призвали граждан сообщать о нарушениях во время выборов
Во время местных выборов Служба безопасности Украины призвала граждан сообщать о нарушениях избирательного законодательства по телефону горячей линии 0 800 501 482.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Избирателей просят обращаться к правоохранителям, если им известно о подготовке к совершению террористических актов, посягательствах на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке и фактах посягательств на кандидатов, избирательные штабы и территориальные избирательные комиссии.
Также граждан призвали сообщать о преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.
Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, что также может быть связано с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб", - говорится в сообщении.
В спецслужбе заверили, что информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
Напомним, в МВД подвели итоги предвыборной агитации в Украине.