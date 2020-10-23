19:17  23 октября
Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию
18:08  23 октября
На Закарпатье возобновили работу единственного в Украине золотодобывающего предприятия
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 18:13 3

В СБУ призвали граждан сообщать о нарушениях во время выборов

23 октября 2020, 18:13 3
Читайте також українською мовою
В спецслужбе заверили, что гарантируют полную конфиденциальность
В спецслужбе заверили, что гарантируют полную конфиденциальность
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Во время местных выборов Служба безопасности Украины призвала граждан сообщать о нарушениях избирательного законодательства по телефону горячей линии 0 800 501 482.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Избирателей просят обращаться к правоохранителям, если им известно о подготовке к совершению террористических актов, посягательствах на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке и фактах посягательств на кандидатов, избирательные штабы и территориальные избирательные комиссии.

Также граждан призвали сообщать о преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения любых попыток искажения результатов местных выборов 25 октября и дестабилизации общественного порядка в день проведения местных выборов, что также может быть связано с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных спецслужб", - говорится в сообщении.

В спецслужбе заверили, что информация, полученная СБУ на горячую линию, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

Напомним, в МВД подвели итоги предвыборной агитации в Украине.

СБУ Местные выборы голосование нарушение горячая линия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
После выборов в отдельных регионах могут ввести жесткий карантин
23 октября 2020, 17:50
СБУ на Киевщине задержала участников организации, которых финансировали нардепы во время рейдерства
23 октября 2020, 17:44
В Черкассах директор коммунального предприятия разместил на билбордах скрытую политрекламу
23 октября 2020, 17:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »