В МВС підбили підсумки передвиборчої агітації в Україні

Завтра агітувати не можна - день "тиші"

Завтра агітувати не можна - день "тиші"

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підбив підсумки передвиборчої агітації в Україні з точки зору правоохоронних органів та розказав про викриті правопорушення.

Як передає RegioNews, про це йдеться в заяві міністра.

Сьогодні я з позиції МВС хочу підбити підсумки цього етапу виборчої кампанії... Разом з Центральною виборчою комісією та Громадянською мережею "ОПОРА" ми реагували на всі звернення, перевіряли всі сигнали. На жаль, серед викритих правопорушень чимало таких, що мають ознаки кримінальних злочинів", - сказав Аваков.

Так, за словами міністра, в Одесі за намагання організувати виборчу "сітку" затримано групу осіб, у тому числі голову виборчої комісії. Під час слідчих дій вилучено майже $45 тис. які фігуранти, за даними слідства, планували використати для підкупу виборців.

Ще одну "сітку" задокументували поліцейські Чернігівщини. Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців зі схемою "десятників" і 66 тис. гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 тисяч осіб.

Загалом Нацполіцією відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснювання виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. По кожному з них буде здійснено розслідування та буде надано правову оцінку.

Раніше повідомлялось, що псування бюлетенів "опитування Зеленського" будуть розцінювати як хуліганство.