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23 жовтня 2020, 18:11 5

Резніков підтвердив, що Лубківський може стати речником ТКГ

23 жовтня 2020, 18:11 5
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Віцепрем'єр-міністр вважає, що у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ
Віцепрем'єр-міністр вважає, що у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ
Фото з відкритих джерел
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Кандидатура дипломата Маркіяна Лубківського розглядається на речника української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив "Київському безпековому форумі" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що остаточне рішення за головою делегації Леонідом Кравчуком та президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ.

"Він був послом України на Балканах, безпосередньо і в Загребі, і в Белграді під час тих подій. Він абсолютно в матеріалі. Плюс ви знаєте, що він був речником МЗС і СБУ", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Згодом дипломат Маркіян Лубківський заявив, що отримав від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України пропозицію приєднатися до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Україна війна ТКГ міністр спікер
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