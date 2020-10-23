Резніков підтвердив, що Лубківський може стати речником ТКГ

Віцепрем'єр-міністр вважає, що у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ

Віцепрем'єр-міністр вважає, що у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ

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Про це заявив "Київському безпековому форумі" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що остаточне рішення за головою делегації Леонідом Кравчуком та президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у Лубківського є досвід, який знадобиться на посаді речника ТКГ.

"Він був послом України на Балканах, безпосередньо і в Загребі, і в Белграді під час тих подій. Він абсолютно в матеріалі. Плюс ви знаєте, що він був речником МЗС і СБУ", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що серед кандидатур на посаду спікера української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є дипломат Маркіян Лубківський.

Згодом дипломат Маркіян Лубківський заявив, що отримав від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України пропозицію приєднатися до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.