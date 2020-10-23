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23 октября 2020, 18:11 6

Резников подтвердил, что Лубкивский может стать спикером ТКГ

23 октября 2020, 18:11 6
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Вице-премьер-министр считает, что у Лубкивского есть опыт, который понадобится на посту спикера ТКГ
Вице-премьер-министр считает, что у Лубкивского есть опыт, который понадобится на посту спикера ТКГ
Фото из открытых источников
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Кандидатура дипломата Маркияна Лубкивского рассматривается на представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что окончательное решение за главой делегации Леонидом Кравчуком и президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, у Лубкивского есть опыт, который понадобится на посту спикера ТКГ.

"Он был послом Украины на Балканах, непосредственно и в Загребе, и в Белграде во время тех событий. Он абсолютно в материале. Плюс вы знаете, что он был спикером МИД и СБУ", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является дипломат Маркиян Лубкивский.

Впоследствии дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что получил от главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука и Офиса президента Украины предложение присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Украина война ТКГ министр спикер
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