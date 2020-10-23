В Черкассах тарифы на тепло завышены на 20% - глава ОГА Сергийчук

ТЭЦ осуществляет деятельность только для получения прибыли для ее арендаторов

ТЭЦ осуществляет деятельность только для получения прибыли для ее арендаторов

Фото: ck-oda.gov.ua

Председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук заявил, что тарифы на тепло для жителей Черкасс завышены на 20%, и поэтому он обращался к теплопоставщикам по поводу уменьшения тарифов на отопление и горячую воду.

Об этом он заявил во время совместного совещания с предприятиями-теплопоставщиками Черкасс, передает RegioNews.

Председатель ОГА также призвал принять во внимание снижение мировых цен на газ и уголь.

"Черкассытеплокоммунэнерго" заявило о готовности пойти навстречу жителям Черкасс. Сейчас мы обсуждаем возможность снижения тарифов до 20%. Тот, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - оправдания. Есть еще один теплопоставщик города - Черкасская ТЭЦ, которая находится в аренде ЗАО "Черкасское химволокно" и которое до сих пор не отреагировало", - сказал Сергийчук.

Он добавил, что ТЭЦ осуществляет финансово-хозяйственную деятельность только для получения прибыли для ее арендаторов, и с момента аренды в ней не провели никаких капитальных улучшений или модернизации котлов.

На сегодняшний день в пределах 5-ти уголовных производств ГСУ Нацполиции и СБУ проводится следствие по фактам краж денежных средств в особо крупных размерах должностными лицами ПАО "Черкасское химволокно", искусственного завышения затрат при доставке угля из-за рубежа, закупки ТМЦ, реализации инвестиционных и ремонтных программ, а также финансирования террористических организаций ЛНР-ДНР", - рассказал глава области.

По его словам, Государственная экологическая инспекция год назад обнаружила ряд нарушений по бесконтрольности выбросов загрязняющих веществ и нарушению требований обращения с отходами.

Кроме того, согласно полученной информации, их чистая прибыль составляет до 25 долларов с каждой тонны угля, а тариф завышен на 20%.

Сергей Сергийчук также обратил внимание, что на предприятии не соблюдается температурный режим на поставку горячей воды, вместо необходимых 55 градусов фактически подается 46-49 градусов.

Он отметил, что с начала года предприятие накопило долг перед НАК "Нафтогаз" в сумме 240 млн. грн. при том, что оплата населения за предоставленные услуги составляет 98%.

Все эти факты - не про бизнес, а о социальной ответственности и циничном скачиванию ресурсов за счет здоровья и состояния Черкасс. Поэтому я вижу один выход: чтобы снизить тарифы и сохранить имущество предприятия, мы должны поставить вопрос о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса Черкасской ТЭЦ с ЧАО "Черкасское химволокно" и передать его в коммунальную собственность города Черкассы. А с хозяйственной предприятия пусть занимаются правоохранительные органы", - подытожил Сергей Сергийчук.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд до Киева, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Также глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы и рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.