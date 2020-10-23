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Жінки складають майже половину кандидатів на місцевих виборах, - ОПОРА
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23 жовтня 2020, 14:07 33

Жінки складають майже половину кандидатів на місцевих виборах, - ОПОРА

23 жовтня 2020, 14:07 33
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Гендерна квота є обов'язковою для реєстрації списку партії
Гендерна квота є обов'язковою для реєстрації списку партії
Фото: із відкритих джерел
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Близько 55% кандидатів до органів місцевого самоврядування всіх рівнів становлять чоловіки.

Про це на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

За її словами, на цих виборах вперше по-справжньому працює гендерна квота, вона є обов'язковою для реєстрації списку політичної партії.

У першій п'ятірці має бути зареєстровано двоє - до трьох представників різної статі і загальне число чоловіків, які балотуються на цих виборах, становить 55%, 44,2% - це жінки, і є у нас цікава норма, що у 0,3% з технічних причин стать не вдалося визначити, вона не була зазначена у відповідних базах даних", - сказала Айвазовська.

Згідно з даними "ОПОРИ", в обласні ради балотується 57% чоловіків і 43% жінок, схожа ситуація і з виборами в районні ради.

У громадах з кількістю виборців менше 10 тисяч серед претендентів більше жінок — 56%.

Перший номер, який гарантовано отримає місце в раді громади, міста, району чи області, як правило, віддають кандидату чоловічої статі - тільки 22% жінок отримали таке місце”, - додала Айвазовська.

Нагадаємо, для роботи на спецдільницях спостерігачі мають здати ПЛР-тест - Степанов.

партїї голосування Місцеві вибори жінки ОПОРА
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