Женщины составляют почти половину кандидатов на местных выборах, - ОПОРА

Гендерная квота является обязательной для регистрации списка партии

Гендерная квота является обязательной для регистрации списка партии

Фото: из открытых источников

Около 55% кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней составляют мужчины.

Об этом на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, передает RegioNews.

По ее словам, на этих выборах впервые по-настоящему работает гендерная квота, она является обязательной для регистрации списка политической партии.

В первой пятерке должно быть зарегистрировано двое - до трех представителей разного пола и общее число мужчин, которые баллотируются на этих выборах, составляет 55%, 44,2% - это женщины, и у нас интересная норма, в 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить, он не был указан в соответствующих базах данных", - сказала Айвазовская.

Согласно данным "ОПОРЫ", в областные советы баллотируется 57% мужчин и 43% женщин, похожая ситуация и с выборами в районные советы.

В ОТГ с количеством избирателей менее 10 тысяч среди претендентов больше женщин - 56%.

Первый номер, который гарантированно получит место в совете общины, города, района или области, как правило, отдают кандидату мужского пола - только 22% женщин получили такое место", - добавила Айвазовская.

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