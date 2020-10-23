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23 жовтня 2020, 13:42 3

Для роботи на спецдільницях спостерігачі мають здати ПЛР-тест - Степанов

23 жовтня 2020, 13:42 3
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Це стосується дільниць у медичних закладах та слідчих ізоляторах
Це стосується дільниць у медичних закладах та слідчих ізоляторах
Фото: МОЗ
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Спостерігачі та члени комісій, які будуть працювати на спеціальних виборчих дільницях, мають здати ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

У спеціальних виборчих дільницях, створених у стаціонарах медзакладів, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським та іншим особам, що забезпечують виборчий процес і перебувають у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування, рекомендовано не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти ПЛР-тестування", - сказав Степанов.

Також згідно із процедурою, перед входом виборців до приміщення відповідальна особа буде здійснювати опитування про наявність у них симптомів. Це стосується також членів комісії.

Будь-яка людина з температурою вище 37,2 градуса зобов'язана покинути приміщення і звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в день голосування на місцевих виборах за брендовані політичні маски можуть штрафувати.

МОЗ голосування Максим Степанов тести Місцеві вибори спостерігач
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