Денисова розповіла про готовність виборчих дільниць до виборів

На місцевих виборах, 25 жовтня, лише 1% виборчих дільниць будуть доступні для осіб з інвалідністю

На місцевих виборах, 25 жовтня, лише 1% виборчих дільниць будуть доступні для осіб з інвалідністю

Фото: з відкритих джерел

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що на сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Про це вона розповіла під час пресбрифінгу у Києві, передає RegioNews.

На сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена скринінгом і дезрозчинами, щоб людина могла скористатися, обробити собі руки", - повідомила вона.

За її словами, 25 жовтня офіс омбудсмена буде моніторити дотримання карантинних заходів і звертати увагу на проведення так званого всеукраїнського опитування, анонсованого Офісом президента.

Також офіс омбудсмена перевірив архітектурну доступність 881 ділянки на прохідність для реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

Тільки 1% забезпечує доступність для реалізації виборчих прав особам з інвалідністю та маломобільним групам населення. 88,5% взагалі не забезпечене архітектурною доступністю", - зазначила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться в найближчу неділю, 25 жовтня.