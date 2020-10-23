14:39  23 жовтня
У Києві затримали прокурора та старшого інспектора поліції за вимагання хабара
10:59  23 жовтня
В Україні оновили карантинні зони: які міста "почервоніли"
14:07  23 жовтня
Жінки складають майже половину кандидатів на місцевих виборах, - ОПОРА
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2020, 13:04 6

Денисова розповіла про готовність виборчих дільниць до виборів

23 жовтня 2020, 13:04 6
Читайте также на русском языке
На місцевих виборах, 25 жовтня, лише 1% виборчих дільниць будуть доступні для осіб з інвалідністю
На місцевих виборах, 25 жовтня, лише 1% виборчих дільниць будуть доступні для осіб з інвалідністю
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що на сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена приладами для проведення температурного скринінгу і дезінфекторами.

Про це вона розповіла під час пресбрифінгу у Києві, передає RegioNews.

На сьогоднішній день ще жодна дільниця не забезпечена скринінгом і дезрозчинами, щоб людина могла скористатися, обробити собі руки", - повідомила вона.

За її словами, 25 жовтня офіс омбудсмена буде моніторити дотримання карантинних заходів і звертати увагу на проведення так званого всеукраїнського опитування, анонсованого Офісом президента.

Також офіс омбудсмена перевірив архітектурну доступність 881 ділянки на прохідність для реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

Тільки 1% забезпечує доступність для реалізації виборчих прав особам з інвалідністю та маломобільним групам населення. 88,5% взагалі не забезпечене архітектурною доступністю", - зазначила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться в найближчу неділю, 25 жовтня.

вибори карантин Людмила Денисова голосування Омбудсмен
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
В різні "кошики": як Пінчук на Дніпропетровщині "підживив" місцеві політбренди кандидатами-підлеглими
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »