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Результаты "всенародного опроса" могут стать основанием для изменения законодательства - президент
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23 октября 2020, 09:06 7

Результаты "всенародного опроса" могут стать основанием для изменения законодательства - президент

23 октября 2020, 09:06 7
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Зеленский хочет "почувствовать народ" 
Зеленский хочет "почувствовать народ" 
Фото: из открытых источников
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Всенародный опрос инициированный президентом Владимиром Зеленским позволит узнать мнение как можно большего количества населения, что может быть основанием для изменения законодательства Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил Зеленский.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подали в суд из-за опроса на выборах.

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