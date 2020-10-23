Результаты "всенародного опроса" могут стать основанием для изменения законодательства - президент

Зеленский хочет "почувствовать народ"

Зеленский хочет "почувствовать народ"

Фото: из открытых источников

Всенародный опрос инициированный президентом Владимиром Зеленским позволит узнать мнение как можно большего количества населения, что может быть основанием для изменения законодательства Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, позволит узнать мнение как можно большего количества населения.

Что такое социологический опрос? Это - выборка... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - отметил Зеленский.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

Ранее сообщалось, что на Зеленского подали в суд из-за опроса на выборах.