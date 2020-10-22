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22 октября 2020, 20:50 3

Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии

22 октября 2020, 20:50 3
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Президент прокомментировал слова премьера Шмыгаля о трудностях с выплатами пенсий
Фото: скрин видео
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Президент Владимир Зеленский готов отказаться от президентской пенсии, если в Украине будут проблемы с выплатой пенсий гражданам.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможных трудностей с выплатой пенсий через 15 лет, пишет RegioNews.

Я откажусь от президентской пенсии. Если людям, извините, нечего есть, зачем мне такие пенсии", - заверил Зеленский.

Президент объяснил, что премьер-министр имел в виду потенциальные проблемы из-за оттока молодежи из Украины.

Молодежь в той ситуации, в которой находилась и находится Украина, выезжает. Стареет в целом страна. Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей, некому будет платить налоги? И поэтому он говорит: если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных, лояльных условий, включая свободные экономические зоны, если этого не будет, кто будет платить налоги? Некому будет - не будет пенсий", - пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что не исключает кадровые изменения в Кабмине.

Также Зеленский рассказал, как государство будет передавать землю общинам.

Владимир Зеленский президент пенсия Денис Шмыгаль пенсионеры
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