На Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби

На посаді начальник митниці пробув лише два місяці

На посаді начальник митниці пробув лише два місяці

Фото: dsnews.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ДМС України.

21 жовтня зі своєї посади звільнений виконуючий обов'язки начальника Одеська митниця Держмитслужби Денис Пудрик. На цю посаду пан Пудрик був призначений 21 серпня", - повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що причиною звільнення є негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців. "Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%", - повідомили у ДМС.

Додається, що саме це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи.

У зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки", - додали у пресцентрі.

Нагадаємо, СБУ заблокувала спроби переміщення коштовних товарів через Київську митницю.