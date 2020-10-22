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Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні
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22 жовтня 2020, 14:42 4

Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні

22 жовтня 2020, 14:42 4
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Кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, протипожежного устаткування та створення резерву пально-мастильних матеріалів
Кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, протипожежного устаткування та створення резерву пально-мастильних матеріалів
Фото: КМУ
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Український уряд виділив з резервного фонду Державного бюджету майже 90 млн гривень на запобігання пожежам у зоні відчуження.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на оновлення техніки, протипожежного устаткування та створення резерву пально-мастильних матеріалів.

Голова відомства Роман Абрамовський заявив, що лісові пожежні станції у зоні відчуження обладнані технікою, яка була закуплена ще у 80-90 роках минулого століття.

"Навесні 2020 року за кошти резервного фонду відбулося часткове оновлення техніки для ліквідації наслідків квітневої пожежі. Проте для більш ефективного запобігання виникненню пожеж, технічне забезпечення Чорнобильської зони потребує додаткового оснащення", - сказав він.

Зазначається, що частина виділених коштів буде спрямована на створення резерву пально-мастильних матеріалів у ДСП "Північна Пуща". Це дозволить якісно та вчасно здійснювати протипожежне спостереження та реагувати на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, у зоні відчуження в квітні цього року спостерігалися масштабні пожежі.

Кабмін гроші Чорнобиль уряд зона
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