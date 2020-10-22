14:17  22 октября
Зеленский сменил руководителей СБУ в трех областях
14:42  22 октября
Кабмин выделил 90 млн грн на предотвращение пожаров в Чернобыльской зоне
17:48  22 октября
С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела
UA | RU
UA | RU
22 октября 2020, 16:10 5

Стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре

22 октября 2020, 16:10 5
Читайте також українською мовою
Абсолютным лидером по размеру заработанного стал вице-спикер Руслан Стефанчук
Абсолютным лидером по размеру заработанного стал вице-спикер Руслан Стефанчук
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты. Большинство из них принадлежат к фракции «Слуга народа».

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на информационный запрос "Украинской правды", передает RegioNews.

Больше всего в сентябре заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен.

Перечень депутатов, которые больше всего заработали в сентябре, выглядит так:

  • 59 823 гривны – Руслан Стефанчук ( "Слуга народа")
  • 56 833 гривны – Александр Качный ( "ОПЗЖ")
  • 56 752 гривны – Данил Гетманцев ( "Слуги народа")
  • 53 335 гривен – Григорий Мамка ( "ОПЗЖ")
  • 53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина")
  • 52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довира")
  • 51 925 гривен – Владимир Арешонков ("Довира")
  • 51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")
  • 51 499 гривен – Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа")
  • 50 893 гривны – Андрей Одарченко ( "Слуга народа")

Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривны. Меньше всего – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, всего 8 627 гривен.

Напомним, нардепы отправились в КСУ из-за уголовной ответственности за незаконное обогащение.

зарплаты Давид Арахамия нардепы Ирина Геращенко Юлия Тимошенко Руслан Стефанчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Раздаются выстрелы": В "Слуге народа" во время поездки на Донбасс рассказали о ситуации на линии разграничения
22 октября 2020, 12:54
Поезд с депутатами от "Слуги народа" прибыл на Донбасс
21 октября 2020, 13:37
В Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине
20 октября 2020, 21:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Политики без опыта, родственные кланы и аутсайдеры. Кто будет представлять "За майбутне" в Западной Украине
Садовый или Синютка: две загадки предвыборного Львова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »