Стало известно, кто из нардепов получил самую большую зарплату в сентябре

Абсолютным лидером по размеру заработанного стал вице-спикер Руслан Стефанчук

Абсолютным лидером по размеру заработанного стал вице-спикер Руслан Стефанчук

Фото из открытых источников

Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты. Большинство из них принадлежат к фракции «Слуга народа».

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на информационный запрос "Украинской правды", передает RegioNews.

Больше всего в сентябре заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен.

Перечень депутатов, которые больше всего заработали в сентябре, выглядит так:

59 823 гривны – Руслан Стефанчук ( "Слуга народа")

56 833 гривны – Александр Качный ( "ОПЗЖ")

56 752 гривны – Данил Гетманцев ( "Слуги народа")

53 335 гривен – Григорий Мамка ( "ОПЗЖ")

53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина")

52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довира")

51 925 гривен – Владимир Арешонков ("Довира")

51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")

51 499 гривен – Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа")

50 893 гривны – Андрей Одарченко ( "Слуга народа")

Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривны. Меньше всего – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, всего 8 627 гривен.

Напомним, нардепы отправились в КСУ из-за уголовной ответственности за незаконное обогащение.