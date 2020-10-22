Порушення виборчого процесу: за добу відкрито 33 кримінальних провадження

Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській (73) та у Київській (35) областях

Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській (73) та у Київській (35) областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Відомо, що упродовж доби до поліції надійшло 395 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано в Одеській - 73, у Київській - 35, у Харківській - 30, у місті Києві - 28, по 25 - у Закарпатській та Львівській, у Донецькій - 22, у Кіровоградській - 21, у Миколаївській - 17, у Дніпропетровській - 16, у Луганській - 11, по 10 - у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях", - повідомили у поліції.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 508 кримінальних правопорушень: 251 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 257 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 1496 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6580 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше у місті Києві - 800, у Київській області - 660, у Львівській області - 484.

Раніше повідомлялось, що в Україні поліція відкрила вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. З них 88 справ - за статтею про підкуп виборців.