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22 жовтня 2020, 13:46 2

На Харківщині підпалили авто кандидата у депутати

22 жовтня 2020, 13:46 2
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Поліція вже порушила кримінальну справу
Поліція вже порушила кримінальну справу
Фото: Нацполіція
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В місті Лозова Харківської області згорів автомобіль кандидата у депутати місцевої міськради.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисний підпал.

Інцидент стався 22 жовтня близько 3:40 ночі. Займання сталося в автомобілі Suzuki Vitara, яким користувався 41-річний кандидат у депутати Лозівської ради.

"На даний час ведеться слідство. З'ясовуються всі обставини події та причетні до неї особи. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Санкції статті передбачають позбавлення волі від 3 до 10 років.

Нагадаємо, днями в Ізмаїлі підпалили авто кандидата в депутати Одеської облради.

вибори підпал поліція Харківська область Місцеві вибори
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