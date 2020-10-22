На Харківщині підпалили авто кандидата у депутати

Поліція вже порушила кримінальну справу

Поліція вже порушила кримінальну справу

Фото: Нацполіція

В місті Лозова Харківської області згорів автомобіль кандидата у депутати місцевої міськради.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисний підпал.

Інцидент стався 22 жовтня близько 3:40 ночі. Займання сталося в автомобілі Suzuki Vitara, яким користувався 41-річний кандидат у депутати Лозівської ради.

"На даний час ведеться слідство. З'ясовуються всі обставини події та причетні до неї особи. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Санкції статті передбачають позбавлення волі від 3 до 10 років.

Нагадаємо, днями в Ізмаїлі підпалили авто кандидата в депутати Одеської облради.