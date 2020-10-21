Нардеп Климпуш-Цинцадзе обратилась к правоохранителям относительно финансирования Зе-опроса
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась в правоохранительные органы о финансировании партией "Слуга народа" опроса граждан, инициированного президентом в день местных выборов.
Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Направила обращение в правоохранительные органы относительно источников финансирования незаконного зе-опроса, как только стало известно, что его профинансирует партия "Слуга народа", - написала депутат.
Политик считает, что опрос, инициированный президентом и финансированный провластной партией, является косвенной агитацией в день выборов, что нарушает законодательство.
Это прямое нарушение Избирательного кодекса - косвенная агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организует и оплачивает этот цирк", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Только что направила обращение в правоохранительные органы относительно источников финансирования незаконной зе-опроса, как стало известно,...Опубликовано Ivanna Klympush-Tsintsadze Среда, 21 октября 2020 г.
Напомним, сегодня стало известно, что "Всенародный опрос" Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа".