Нардеп Климпуш-Цинцадзе обратилась к правоохранителям относительно финансирования Зе-опроса

Нардеп от "ЕС" считает, что опрос от Зеленского, которое будет финансировать "Слуга народа", является косвенной агитацией в день выборов

Нардеп от "ЕС" считает, что опрос от Зеленского, которое будет финансировать "Слуга народа", является косвенной агитацией в день выборов

Фото: Укринформ

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась в правоохранительные органы о финансировании партией "Слуга народа" опроса граждан, инициированного президентом в день местных выборов.

Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews. Направила обращение в правоохранительные органы относительно источников финансирования незаконного зе-опроса, как только стало известно, что его профинансирует партия "Слуга народа", - написала депутат. Политик считает, что опрос, инициированный президентом и финансированный провластной партией, является косвенной агитацией в день выборов, что нарушает законодательство. Это прямое нарушение Избирательного кодекса - косвенная агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организует и оплачивает этот цирк", - отметила Климпуш-Цинцадзе. Только что направила обращение в правоохранительные органы относительно источников финансирования незаконной зе-опроса, как стало известно,... Опубликовано Ivanna Klympush-Tsintsadze Среда, 21 октября 2020 г. Напомним, сегодня стало известно, что "Всенародный опрос" Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа".

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