У Черкасах через розтрату бюджетних коштів відсторонили посадовця міськради

Триває досудове розслідування обставин дій скоєних посадовцем

Триває досудове розслідування обставин дій скоєних посадовцем

Фото: з відкритих джерел

У Черкасах через суд відсторонено від посади керівника департаменту Черкаської міської ради - допустив зайві витрати бюджетних коштів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження за підозрою директора одного з департаментів Черкаської міської ради виявлено надмірні витрати бюджетних коштів на загальну суму майже 732 тис. грн.

"Слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси розглянуті клопотання органу досудового розслідування, погоджені прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення його від посади. За принципової позиції прокуратури ухвалою суду посадовця Черкаської міської ради відсторонено від займаної ним посади на строк до 08.12.2020”, - повідомили в прокуратурі.

Крім того, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладенням на нього обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України. На цей час судове рішення вивчається на предмет законності та підстав для внесення апеляції. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що під час проведення заходів з ліквідації корупційних "схем" в органах місцевого самоврядування правоохоронці Чернівецької області викрили факти вимагання посадовими особами однієї з міських рад регіону неправомірної вигоди з місцевих підприємців.