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21 октября 2020, 18:20 1

В Черкассах СБУ обнаружила присвоение бюджетных средств на ремонте дорог

21 октября 2020, 18:20 1
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Следователи проверяют причастность чиновников городского совета к растрате денег
Следователи проверяют причастность чиновников городского совета к растрате денег
Фото: flickr
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В Черкассах работники Службы безопасности Украины разоблачили одну из коммерческих структур на присвоении 700 тысяч гривен из местного бюджета при ремонте дорог.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2019 году один из департаментов Черкасского городского совета заключил договор с частной фирмой о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорог города.

Однако коммерсанты внесли в документацию недостоверные данные о стоимости материалов и услуг и присвоили часть средств. Из-за их действий бюджет города потерял почти 700 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, которое совершено в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия, также проверяется информация о возможной причастности чиновников городского совета Черкасс в растрате средств из бюджета.

Напомним, в Черкассах из-за растраты бюджетных средств отстранили чиновника горсовета.

Черкассы коррупция горсовет строительство дороги бюджет
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