Зеленский подписал закон "О разведке", необходимый для вступления в НАТО

Он определяет правовые и организационные основы функционирования разведки

Он определяет правовые и организационные основы функционирования разведки

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который был принят Верховной Радой 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", - заявил Зеленский, подписывая документ.

По его словам, поддержка разведки будет способствовать своевременному выявлению, предупреждению и нейтрализации угроз и повысит ее способность добывать необходимую информацию.

При этом президент выразил надежду, что все задачи будут выполнены на высшем уровне.

Как сообщается, этот закон является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах Евросоюза и НАТО.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов и порядок осуществления контроля за разведкой.

Напомним, 17 сентября ВР приняла закон о разведке, его поддержали 258 нардепов.