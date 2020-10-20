У Харкові міська ТВК не дорахувалася 6 тисяч бюлетенів

Окремі місцеві політсили вважають, що це початок фальсифікацій

Окремі місцеві політсили вважають, що це початок фальсифікацій

Фото: «Ладижин Новини»

У Харкові під час прийому бюлетенів у міській виборчій комісії виявилася нестача

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків.

З друкарні не доїхало 2,5 тисячі бюлетенів для виборів до міської ради і 3,5 тисячі для виборів мера міста, заявив член місцевої політради партії "ОПЗЖ" Андрій Спаський.

У партії звернулися з цього приводу до СБУ, поліції та в Центральну виборчу комісію, оскільки вважають, що недостача бюлетенів свідчить про початок фальсифікацій.

В свою чергу у міській виборчій комісії підписали документи про те, що необхідно додрукувати кількість бюлетенів, яких не вистачає.

Нагадаємо, вчора на Вінниччині спалили 17 тисяч виборчих бюлетенів.