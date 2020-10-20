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20 октября 2020, 22:43 3

В КИУ назвали самые популярные регионы "избирательного туризма"

20 октября 2020, 22:43 3
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Технология избирательного туризма может исказить результаты выборов
Технология избирательного туризма может исказить результаты выборов
Фото: скрин видео
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В Комитете избирателей Украины фиксируют аномальный рост количества избирателей в 20 общинах в различных областях.

Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на сайт КИУ.

Представители КИУ фиксируют аномальный рост количества избирателей в 20 общинах. Это может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных общинах", - рассказал Кошель.

По словам Алексея Кошеля, мы являемся свидетелями технологии, когда целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес вследствие финансовой мотивации. Поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в общины и председательствовать на четко определенных кандидатов или политические силы.

Наибольшее количество "избирательных туристов" - в Каролино-Бугазкой ОТГ на Одесщине. В сентябре количество избирателей в общине выросло почти на 13% - с 4097 до 4610. Если они организованно примут участие в голосовании, это будет означать, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - сообщил председатель КИУ.

Такая технология масштабно реализуется и в ряде других общин. Так, в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской общине в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободко-Кульчивецкой общине на Хмельнитчине (плюс 239), Студениковской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) общинах на Киевщине и др.

По словам Алексея Кошеля, когда до "схем" включают сотни избирателей – это прямой путь к фальсификациям. Поэтому не исключено, что в день выборов мы можем увидеть попытки блокирования работы таких групп, в том числе силовым путем.

Напомним, сегодня же в Комитете избирателей назвали наиболее проблемные регионы на выборах.

выборы туризм КИУ Одесская область Киевская область Хмельницкая область
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В Комитете избирателей назвали наиболее проблемные регионы на выборах
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