Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження проти заводу з виробництва бронежилетів

Провадження розпочали за статею "забрудення атмосферного повітря"

Провадження розпочали за статею "забрудення атмосферного повітря"

До поліціі звернулась жителька Богуславського району із заявою про те, що на її думку, завод з вироблення бронежилетів здійснює шкідливі викиди в атмосферу.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

В рамках провадження поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства. До проведення слідчих дій залучені спеціалісти державної екологічної інспекції, відділу лабораторних досліджень та Держспоживслужби.

Під час обшуку правоохоронці вилучили статутні документи підприємства.

Також, для експертного дослідження відібрано: зразки ґрунту на території підприємства та поза його межами, зразки повітря, води та стічної каналізації. Крім того, спеціалісти здійснили замір шуму роботи підприємства.

За результатами обшуку слідчі призначили низку судових експертиз.

Досудове розслідування триває.

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