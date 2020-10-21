Кандидатів на голову Борщагівської ОТГ Кудрика та Гусятинського висміяли у соцмережах

Їх розкритикували у групах місцевих мешканців

Їх розкритикували у групах місцевих мешканців

Фото: Facebook

У Facebook-групах сіл Софіївська та Петропавлівська Борщагівка місцеві мешканці висміюють кандидатів в очільники Борщагівської об’єднаної територіальної громади Олеся Кудрика та Дмитра Гусятинського.

Відповідні фотожаби з’явилися у мережі Facebook, передає RegioNews.

Також передвиборчу діяльність Кудрика та Гусятинського розкритикували на їхніх офіційних сторінках.

Зокрема, виборці не оминули увагою скандальне відкриття під вибори недобудованого стадіону за $3 млн, про що раніше писали ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше кандидат в голови Борщагівської ОТГ Олексій Кодебський звинувачував Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди . У ЗМІ навіть з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.

Після цього скандалу невідомі залили фарбою білборди самого Олеся Кудрика в Софіївській Борщагівці. Кодебський назвав це брудним піаром і закликав опонентів не застосовувати чорні технології, щоб прикритись від звинувачень.

Також раніше повідомлялось, що у соцмережах висміяли кандидата в голови Борщагівської ОТГ Кудрика, фотожаби з’явились і на офіційній сторінці Кудрика у Facebook.