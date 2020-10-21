Кандидатов на главу Борщаговской ОТГ Кудрика и Гусятинского высмеяли в соцсетях

Их раскритиковали в группах местных жителей

Их раскритиковали в группах местных жителей

Фото: Facebook

В Facebook-группах сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка местные жители высмеивают кандидатов в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика и Дмитрия Гусятинского.

Соответствующие фотожабы появились в сети Facebook, передает RegioNews.

Также предвыборную деятельность Кудрика и Гусятинского раскритиковали на их официальных страницах.

В частности, избиратели не обошли вниманием скандальное открытие под выборы недостроенного стадиона за $3 млн, о чем ранее писали СМИ.

Напомним, ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды . В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.

После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке. Кодебский назвал это грязным пиаром и призвал оппонентов не применять черные технологии, чтобы прикрываться от обвинений.

Также ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика, фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook.