Кандидатов на главу Борщаговской ОТГ Кудрика и Гусятинского высмеяли в соцсетях
В Facebook-группах сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка местные жители высмеивают кандидатов в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика и Дмитрия Гусятинского.
Соответствующие фотожабы появились в сети Facebook, передает RegioNews.
Также предвыборную деятельность Кудрика и Гусятинского раскритиковали на их официальных страницах.
В частности, избиратели не обошли вниманием скандальное открытие под выборы недостроенного стадиона за $3 млн, о чем ранее писали СМИ.
Напомним, ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды. В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.
После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке. Кодебский назвал это грязным пиаром и призвал оппонентов не применять черные технологии, чтобы прикрываться от обвинений.
Также ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика, фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook.