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21 октября 2020, 11:00 4

Кандидатов на главу Борщаговской ОТГ Кудрика и Гусятинского высмеяли в соцсетях

21 октября 2020, 11:00 4
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Их раскритиковали в группах местных жителей
Их раскритиковали в группах местных жителей
Фото: Facebook
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В Facebook-группах сел Софиевская и Петропавловская Борщаговка местные жители высмеивают кандидатов в руководители Борщаговской объединенной территориальной общины Олеся Кудрика и Дмитрия Гусятинского.

Соответствующие фотожабы появились в сети Facebook, передает RegioNews.

Также предвыборную деятельность Кудрика и Гусятинского раскритиковали на их официальных страницах.

В частности, избиратели не обошли вниманием скандальное открытие под выборы недостроенного стадиона за $3 млн, о чем ранее писали СМИ.

Напомним, ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ Алексей Кодебский обвинял Кудрика в том, что тот препятствует размещению его рекламы и срывает билборды. В СМИ даже появилось видео, как заместитель сельского головы Софиевской Борщаговки Александр Головко, потребовал снять билборды с политической рекламой Кодебского.

После этого скандала неизвестные залили краской билборды самого Олеся Кудрика в Софиевской Борщаговке. Кодебский назвал это грязным пиаром и призвал оппонентов не применять черные технологии, чтобы прикрываться от обвинений.

Также ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли кандидата в главы Борщаговской ОТГ Кудрика, фотожабы появились и на официальной странице Кудрика в Facebook.

выборы ОТГ соцсети Киевская область Олесь Кудрик Кандидат
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