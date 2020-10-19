Олесь Кудрик під вибори відкрив стадіон-недобуд за $3 млн, який може вбити дітей, - ЗМІ

Дозвіл на введення в експлуатацію досі не отримано

Дозвіл на введення в експлуатацію досі не отримано

Фото: з відкритих джерел

Рівно за тиждень до виборів сільський голова Софіївської Борщагівки Олесь Кудрик урочисто відкрив "Спортивно-культурний центр "Софіївський". Однак документи свідчать, що споруда аварійна і її експлуатація смертельно ризикована для дітей.

Про це йдеться у статті сайту "Моя Київщина" " Три мільйони доларів на смертельний піар Кудрика: чому новий стадіон в Софіївській Борщагівці стоятиме недобудом" , передає RegioNews.

Зазначається, що на урочисте відкриття стадіону зібралося чимало людей. За словами Кудрика, цей об'єкт має задовольнити і спортивні, і культурні запити борщагівців.

Виявилося, що помпезно відкрита споруда має дуже серйозні проблеми. В тому числі і в плані законності. Ця будівля, попри те, що будівельні роботи були завершені ще в кінці 2019 року, досі не отримала дозвіл на введення в експлуатацію Державною архітектурно-будівельною інспекцією", - йдеться у статті.

У публікації наголошується, що відсутність дозволу від ДАБІ означає, що будь-яке використання цієї будівлі заборонено. Окрім, власне, завершення будівельних робіт. "Тобто, по закону, Кудрик привів дітей та їхніх батьків не на стадіон, а на будівництво, де, за нормами техніки безпеки, всі мали бути в касках. Але пан Кудрик, звісно, касок нікому на вході не видавав, щоб не псувати "свято". Він навіть не потурбувався про наявність захисних масок від ковіду", - пише автор статті.

У публікації нагадують, що будівництво СКК "Софіївський" було розпочато в 2018 році, після того, як у травні того ж року очолювана Кудриком Софіївсько-Борщагівська сільрада провела тендер та уклала угоду з компанією-підрядником "Будівельно-проектна фірма Україна". Загальна вартість робіт на стадії укладання угоди складала майже 92 млн грн, що досить немало для такого об'єкту.

"Що ж стосується компанії-підрядника, то і тут все виглядає доволі підозріло. Справа в тому, що компанія БПФ Україна зареєстрована у Софіївській Борщагівці по вулиці Волошковій 42/2 на території ЖК "Волошковий", до забудовника якого, як пишуть деякі ЗМІ, має відношення і персонально Кудрик. Тобто можна припустити, що Кудрик від імені сільради підписав угоду на будівництво зі "своїм підрядником", щоб мати від будівництва стадіону не лише політичний зиск", - пише видання.

За інформацією джерел видання, будівля не введена в експлуатацію через суттєві порушення при будівництві покрівлі, які можуть призвести до обрушення покрівлі, що вкрай небезпечно для людей, які будуть всередині.

Схожа аварія раніше трапилася у Вишневому. "Йдеться про обвалення даху в грудні 2018 року спорткомплексу Favorite Fit на території школи №4 міста Вишневе. Тоді свіжозбудована споруда розвалилася на очах після першого ж снігопаду. Під дахом, який обвалився, знаходилося 30 дітей. І ніхто з них не постраждав виключно завдяки щасливому випадку та блискавичній реакції педагога, що був з дітьми. Кудрик не може не знати про цю подію, як не може і не усвідомлювати тих жахливих наслідків, до яких може призвести відкриття для дітей не зданого в експлуатацію стадіону, збудованого нашвидкуруч з порушеннями будівельних норм", - зазначається у статті.

Автор публікації наголошує, що Кудрик так боїться програти на виборах, що вдається до абсолютно непродуманого піару, який йому у підсумку лише шкодить.