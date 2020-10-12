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12 жовтня 2020, 13:50 176

Війна бордів в Борщагівській ОТГ: Кодебський натякає, що Кудрик сам собі залив фарбою борди (ФОТО)

12 жовтня 2020, 13:50 176
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Він закликав опонентів не застосовувати чорні технології
Він закликав опонентів не застосовувати чорні технології
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Голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський закликав своїх опонентів не псувати власні білборди, щоб прикритися від звинувачень у нечесній боротьбі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Борщагівська громада - це неймовірні, порядні, виховані люди, які заслуговують чесних і прозорих виборів. Закликаю всіх опонентів перестати поливати брудом один одного, витрачати ресурс на ботів, звинувачення, замовні статті та іншу ницу підлість. Навіщо ви застосовуєте ці чорні технології і тримаєте виборців за дурнів? Наші борди зриваєте, потім, щоб відбілитися - зафарбовуєте свої", - написав Олексій Кодебський.

Нагадаємо, що раніше Кодебський звинувачував главу Софіївської Борщагівки Олеся Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди. У ЗМІ з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського. "Я сказав, Кодебського знімаємо, дозволи закінчилися", - заявляє на відео Головко.

Після цього скандалу невідомі залили фарбою білборди самого Олеся Кудрика в Софіївській Борщагівці.

Нагадаємо, в результаті реформи децентралізації села Софіївська і Петропавлівська Борщагівка об'єднуються в одну Борщагівську ОТГ. В даний час йде виборча компанія на виборах голови Борщагівській ОТГ, в яких в якості кандидатів крім інших зареєструвалися діючий глава Петропавлівської Борщагівки Кодебський і його колега з Софіївської Борщагівки Кудрик.

вибори Петропавлівська Борщагівка Олексій Кодебський борди
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