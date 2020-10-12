Війна бордів в Борщагівській ОТГ: Кодебський натякає, що Кудрик сам собі залив фарбою борди (ФОТО)

Він закликав опонентів не застосовувати чорні технології

Він закликав опонентів не застосовувати чорні технології

Голова Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський закликав своїх опонентів не псувати власні білборди, щоб прикритися від звинувачень у нечесній боротьбі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Борщагівська громада - це неймовірні, порядні, виховані люди, які заслуговують чесних і прозорих виборів. Закликаю всіх опонентів перестати поливати брудом один одного, витрачати ресурс на ботів, звинувачення, замовні статті та іншу ницу підлість. Навіщо ви застосовуєте ці чорні технології і тримаєте виборців за дурнів? Наші борди зриваєте, потім, щоб відбілитися - зафарбовуєте свої", - написав Олексій Кодебський.

Нагадаємо, що раніше Кодебський звинувачував главу Софіївської Борщагівки Олеся Кудрика в тому, що той перешкоджає розміщенню його реклами і зриває білборди. У ЗМІ з'явилося відео, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського. "Я сказав, Кодебського знімаємо, дозволи закінчилися", - заявляє на відео Головко.

Після цього скандалу невідомі залили фарбою білборди самого Олеся Кудрика в Софіївській Борщагівці.

Нагадаємо, в результаті реформи децентралізації села Софіївська і Петропавлівська Борщагівка об'єднуються в одну Борщагівську ОТГ. В даний час йде виборча компанія на виборах голови Борщагівській ОТГ, в яких в якості кандидатів крім інших зареєструвалися діючий глава Петропавлівської Борщагівки Кодебський і його колега з Софіївської Борщагівки Кудрик.