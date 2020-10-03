Вибори у Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик знищує політичну рекламу свого конкурента Кодебського (ВІДЕО)

Вже знято чотири білборди з політичною рекламою Кодебського

Вже знято чотири білборди з політичною рекламою Кодебського

Фото: з відкритих джерел

Голова села Софіївська Борщагівка Олесь Кудрик заважає розміщувати на території села політичну рекламу свого конкурента на виборах голови Борщагівської ОТГ, голови сусіднього села Петропавлівська Борщагівка Олексія Кодебського.

Про це свідчить відеозапис, який є у розпорядженні RegioNews.

На відео видно, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки, Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.

Я сказав, Кодебського знімаємо, дозволи закінчилися", - заявляє на відео Головко.

За наявною інформацією, люди Кудрика, використовуючи погрози і адміністративний тиск, зняли чотири білборди з політичною рекламою Кодебського.

Нагадаємо, в результаті реформи децентралізації села Софіївська та Петропавлівська Борщагівка об'єднуються в одну Борщагівську ОТГ. В даний час йде виборча компанія на виборах голови Борщагівської ОТГ, в яких в якості кандидатів крім інших зареєструвалися чинний глава Петропавлівської Борщагівки Кодебський та його колега з Софіївської Борщагівки Кудрик.