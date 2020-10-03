10:29  03 жовтня
Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
15:41  03 жовтня
Пожежі на Луганщині: кількість загиблих збільшилась до 10 людей
18:27  03 жовтня
На Донбасі бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Авдіївки
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2020, 17:58 116

Вибори у Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик знищує політичну рекламу свого конкурента Кодебського (ВІДЕО)

03 жовтня 2020, 17:58 116
Читайте также на русском языке
Вже знято чотири білборди з політичною рекламою Кодебського
Вже знято чотири білборди з політичною рекламою Кодебського
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова села Софіївська Борщагівка Олесь Кудрик заважає розміщувати на території села політичну рекламу свого конкурента на виборах голови Борщагівської ОТГ, голови сусіднього села Петропавлівська Борщагівка Олексія Кодебського.

Про це свідчить відеозапис, який є у розпорядженні RegioNews.

На відео видно, як заступник сільського голови Софіївської Борщагівки, Олександр Головко, вимагає зняти білборди з політичною рекламою Кодебського.

Я сказав, Кодебського знімаємо, дозволи закінчилися", - заявляє на відео Головко.

За наявною інформацією, люди Кудрика, використовуючи погрози і адміністративний тиск, зняли чотири білборди з політичною рекламою Кодебського.

Нагадаємо, в результаті реформи децентралізації села Софіївська та Петропавлівська Борщагівка об'єднуються в одну Борщагівську ОТГ. В даний час йде виборча компанія на виборах голови Борщагівської ОТГ, в яких в якості кандидатів крім інших зареєструвалися чинний глава Петропавлівської Борщагівки Кодебський та його колега з Софіївської Борщагівки Кудрик.

політика ОТГ реклама децентралізація Кандидат село
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »