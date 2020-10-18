Доба в ООС: бойовики обстріляли Авдіївку

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 га території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі відремонтовано 4 будинки, на 5 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.