Доба в ООС: бойовики обстріляли Авдіївку
Від початку поточної доби, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.
У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 га території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.
Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі відремонтовано 4 будинки, на 5 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 18 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.