Ситуація на Донбасі: від початку доби зберігається "тиша"

Українські військові готові до будь-яких провокацій бойовиків

Українські військові готові до будь-яких провокацій бойовиків

Фото: з відкритих джерел

Від початку поточної доби на Донбасі, в районі відповідальності українських підрозділів не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як передає RegioNews, про це заявляють в штабі ООС.

В той же час, протягом попередньої доби, 18 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Так, обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет.

Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.