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19 октября 2020, 13:43 5

В штабе ООС рассказали, когда состоится запуск нового КПВВ "Счастье"

19 октября 2020, 13:43 5
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Решение о его создании было принято во время заседания ТКГ
Решение о его создании было принято во время заседания ТКГ
Фото: Facebook
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В Луганской области продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье, его планируют открыть 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает RegioNews.

Решение о создании нового КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи Трехсторонней контактной группы. К строительству пешеходного сообщения привлечены представители военно-гражданских администраций Луганской области, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Известно, что при поддержке международных гуманитарных организаций на новом пункте будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха.

Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 года. Его ожидаемая пропускная способность въезда-выезда - 10-15 тысяч человек в сутки", - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, в ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения войск.

КПВВ Счастье Луганская область ООС Пункты пропуска
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