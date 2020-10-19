Завтра Зеленський виступить у Раді із щорічним посланням

У посланні президента будуть відповіді на питання, які ставлять депутати й суспільство

У посланні президента будуть відповіді на питання, які ставлять депутати й суспільство

Фото: Офіс президента

Завтра, 20 жовтня під час засідання Верховної Ради депутати заслухають традиційне щорічне послання від президента України Володимира Зеленського.

Про це під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, заплановане послання президента до парламенту буде відбуватися "у повній відповідності з Регламентом ВР”.

Стефанчук додав, що в посланні Зеленського будуть окреслені основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також будуть відповіді "на багато питань, які ставлять особливо останнім часом”.

Крім того, на засіданні 20 жовтня Верховна Рада розгляне проект постанови про заходи протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, депутати у вівторок, 20 жовтня хочуть заслухати звіт Степанова про готовність до боротьби з COVID-19.