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18 жовтня 2020, 17:41 2

Закон про референдум можуть ухвалити до кінця цього року – Качура

18 жовтня 2020, 17:41 2
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Законопроект незабаром винесуть на друге читання в сесійному залі
Законопроект незабаром винесуть на друге читання в сесійному залі
Фото з відкритих джерел
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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура впевнений, що закон про референдум буде "однозначно проголосований" і це може статися вже до кінця поточного року.

Про це Олександр Качура розповів у інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє RegioNews.

Зараз Венеційська комісія висловила свої зауваження, ми вносимо необхідні зміни між першим та другим читанням, і на друге читання виносимо до зали. І, я думаю, що з наступного року народ України вже буде мати прямий інструмент народовладдя через референдум", - пояснив нардеп.

На думку депутата, Верховна Рада дещо затягнула з ухваленням цього законопроєкту, адже на початку роботи "слуги народу" обіцяли, що він буде проголосований одним із перших. Качура пояснив це тим, що над текстом документу увесь час намагалися ґрунтовно працювати.

За словами Качури, однією з норм законопроєкту є те, що в разі його погодження Радою він зможе надати громадянам право скасовувати закони за результатами референдуму. Водночас він визнав, що ця норма є спірною, і через неї нардепи навіть сварилися:

Це дуже дискусійсне питання було, ми кілька разів з цього приводу збиралися, сварилися, обговорювали, потім знову сварилися, потім шукали компромісний варіант", - розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може ухвалити закон про референдум вже у листопаді.

референдум закон законопроєкт Верховна Рада Качура Олександр голосування
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