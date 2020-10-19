Завтра Зеленский выступит в Раде с ежегодным посланием

В послании президента будут ответы на вопросы, которые ставят депутаты и общество

В послании президента будут ответы на вопросы, которые ставят депутаты и общество

Фото: Офис президента

Завтра, 20 октября во время заседания Верховной Рады депутаты заслушают традиционное ежегодное послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

По его словам, запланированное послание президента к парламенту будет происходить "в полном соответствии с Регламентом ВР".

Стефанчук добавил, что в послании Зеленского будут очерчены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также будут ответы "на многие вопросы, которые ставят особенно в последнее время".

Кроме того, на заседании 20 октября Верховная Рада рассмотрит проект постановления о мерах противодействия распространению коронавируса.

Напомним, депутаты во вторник, 20 октября хотят заслушать отчет Степанова о готовности к борьбе с COVID-19.