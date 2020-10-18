В Сумах члены одной семьи идут на выборы от трех разных партий
Таким образом родственники хотят увеличить вероятность попадания в городской совет
Таким образом родственники хотят увеличить вероятность попадания в городской совет
В сумах семья Галаевых идет на выборы от трех партий: «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Слуги народа»
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, сообщает RegioNews.
По мнению Казанского, выборы в Украине интереснее любой комедии:
В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаєв и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаєв от "Батькивщины", Расул Галаєв от "ЕС", а Рустам Галаєв от "Слуги народа", – написал Казанский.
Украинские выборы смешнее любую комедию. В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаєв и два его сына...Опубликовано Денисом Казанским Суббота, 17 октября 2020 г.
Напомним, на Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей".
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