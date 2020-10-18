10:10  18 октября
В Украине количество заболевших коронавирусом доходит до 300 тысяч
10:58  18 октября
Из-за непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта
09:54  18 октября
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
18 октября 2020, 14:04 2

В Сумах члены одной семьи идут на выборы от трех разных партий

18 октября 2020, 14:04 2
Читайте також українською мовою
Таким образом родственники хотят увеличить вероятность попадания в городской совет
Таким образом родственники хотят увеличить вероятность попадания в городской совет
Фото: Сумской городской совет
Читайте також
українською мовою

В сумах семья Галаевых идет на выборы от трех партий: «Батькивщины», «Европейской солидарности» и «Слуги народа»

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, сообщает RegioNews.

По мнению Казанского, выборы в Украине интереснее любой комедии:

В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаєв и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаєв от "Батькивщины", Расул Галаєв от "ЕС", а Рустам Галаєв от "Слуги народа", – написал Казанский.

Украинские выборы смешнее любую комедию. В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаєв и два его сына...

Опубликовано Денисом Казанским Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, на Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей".

Сумы горсовет Кандидат депутаты Слуга народа Батькивщина Европейская солидарность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Буковине избили кандидата в мэры Заставны
18 октября 2020, 11:51
На Киевщине кандидата на голову ОТГ подозревают в подкупе избирателей
18 октября 2020, 11:25
На одного из кандидатов в мэры Славянска напали с ножом
17 октября 2020, 17:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »