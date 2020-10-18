В Сумах члены одной семьи идут на выборы от трех разных партий

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, сообщает RegioNews.

По мнению Казанского, выборы в Украине интереснее любой комедии:

В Сумах в местный совет баллотируются Магомед Галаєв и два его сына Расул и Рустам. И все от разных партий. Магомед Галаєв от "Батькивщины", Расул Галаєв от "ЕС", а Рустам Галаєв от "Слуги народа", – написал Казанский.