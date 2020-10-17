На одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем
У місті Слов'янську Донецької області під час проведення зустрічі з мешканцями багатоквартирного будинку 50-річний чоловік влаштував скандал та пригрозив ножем одному з кандидатів у мери.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області.
Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - сказано в повідомленні.
У той же час, як повідомляють у ОПЗЖ, напад було скоєно на кандидата на посаду міського голови від їхньої політсили Павла Придворова.
Поліцейські кваліфікували подію за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Покарання по цій статті - арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.
Раніше повідомлялося, що в Житомирській області в селі Любовичі Малинського району між одним з кандидатів на посаду в депутати районної ради та місцевими активістами сталася бійка.