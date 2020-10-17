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17 жовтня 2020, 17:44 2

На одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем

17 жовтня 2020, 17:44 2
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Фото: zagittya.com.ua
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У місті Слов'янську Донецької області під час проведення зустрічі з мешканцями багатоквартирного будинку 50-річний чоловік влаштував скандал та пригрозив ножем одному з кандидатів у мери.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області.

Під час масового зібрання у дворі багатоповерхівки 50-річний місцевий житель вчинив сварку. При собі у чоловіка був ніж. Присутні викликали поліцію", - сказано в повідомленні.

У той же час, як повідомляють у ОПЗЖ, напад було скоєно на кандидата на посаду міського голови від їхньої політсили Павла Придворова.

Поліцейські кваліфікували подію за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Покарання по цій статті - арешт на 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області в селі Любовичі Малинського району між одним з кандидатів на посаду в депутати районної ради та місцевими активістами сталася бійка.

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