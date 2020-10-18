На Київщині кандидата на голову ОТГ підозрюють у підкупі виборців
На Київщині повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп виборців.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.
Встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею, під приводом привітання, роздавали у школі вчителям конверти з грошима. За цією "схемою" один голос виборця коштує тисячу гривень.
Речові докази вилучено.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Досудове розслідування триває.
На Київщині повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп...Опубліковано Поліція Київської області Субота, 17 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова за підкуп виборців.