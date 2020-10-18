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18 жовтня 2020, 11:25

На Київщині кандидата на голову ОТГ підозрюють у підкупі виборців

18 жовтня 2020, 11:25
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Кандидат зі своєю спільницею роздавали вчителям у школі конверти з грошима
Кандидат зі своєю спільницею роздавали вчителям у школі конверти з грошима
Фото: Facebook
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На Київщині повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп виборців.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Київської області.

Встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею, під приводом привітання, роздавали у школі вчителям конверти з грошима. За цією "схемою" один голос виборця коштує тисячу гривень.

Речові докази вилучено.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Досудове розслідування триває.

На Київщині повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп...

Опубліковано Поліція Київської області Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова за підкуп виборців.

ОТГ поліція Київська область Кандидат підкуп виборців
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