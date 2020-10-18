На Буковині побили кандидата у мери Заставни

Ярослав Цуркан звернувся із відповідною заявою до поліції

Ярослав Цуркан звернувся із відповідною заявою до поліції

Фото: molbuk.com

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Кандидат на посаду міського голови Заставни пов’язує цей інцидент із його політичною діяльністю та участю у виборах.

Як зазначив сам потерпілий, напередодні до нього зателефонував невідомий, який повідомив, що поблизу автозаправки в Заставні здійснюється підкуп виборців.



Кандидат на посаду мера прибув за місцем, яке назвали йому по телефону. Коли він вийшов з авто, двоє невідомих завдали Цуркану кілька ударів в обличчя. Потім вони звалили кандидата з ніг та нанесли кілька ударів по тілу. При цьому, зловмисники, за словами Цуркана, говорили: "тобі треба виборів чи дебатів?".



Ярослав Цуркан додав, що звернувся до правоохоронців із заявою про вчинення злочину. Слідчі Заставнівського відділення поліції внесли відомості про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 157 – Перешкоджання здійсненню виборчого права.

Нагадаємо, учора на одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем.