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18 жовтня 2020, 11:51

На Буковині побили кандидата у мери Заставни

18 жовтня 2020, 11:51
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Ярослав Цуркан звернувся із відповідною заявою до поліції
Ярослав Цуркан звернувся із відповідною заявою до поліції
Фото: molbuk.com
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У Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду міського голови Заставни від "Партії Чернівчан" Ярослава Цуркана.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Кандидат на посаду міського голови Заставни пов’язує цей інцидент із його політичною діяльністю та участю у виборах.

Як зазначив сам потерпілий, напередодні до нього зателефонував невідомий, який повідомив, що поблизу автозаправки в Заставні здійснюється підкуп виборців.

Кандидат на посаду мера прибув за місцем, яке назвали йому по телефону. Коли він вийшов з авто, двоє невідомих завдали Цуркану кілька ударів в обличчя. Потім вони звалили кандидата з ніг та нанесли кілька ударів по тілу. При цьому, зловмисники, за словами Цуркана, говорили: "тобі треба виборів чи дебатів?".

Ярослав Цуркан додав, що звернувся до правоохоронців із заявою про вчинення злочину. Слідчі Заставнівського відділення поліції внесли відомості про порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 157 – Перешкоджання здійсненню виборчого права.

Нагадаємо, учора на одного з кандидатів у мери Слов'янська напали з ножем.

Буковина Чернівецька область Кандидат ОТГ побої вибори
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