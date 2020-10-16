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Украина готовит открытие КПВВ в Золотом и Счастье, - Резников
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16 октября 2020, 22:29 4

Украина готовит открытие КПВВ в Золотом и Счастье, - Резников

16 октября 2020, 22:29 4
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Фото из открытых источников
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Украинская сторона готовит к открытию к 10 ноября два контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе населенных пунктов Счастье и Золотое, а также ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях.

Об этом заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

У нас на сегодня готовится к открытию – надеюсь, к 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня "уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования".

Однако, по словам віцепрем'єра, окончательную точку в этих вопросах не поставлена.

Процесс Минска кое-заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - отметил вице-премьер.

Напомним, Мінреинтеграции разрабатывает закон о переходном периоде в ОРДЛО.

Донбасс КПВВ Золотое Счастье Алексей Резников
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