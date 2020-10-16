У Хмельницькому кандидат в мери від "слуг” просила студентів за неї агітувати

Вона працює деканом факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Вона працює деканом факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Фото: Facebook

У Хмельницькому кандидатка на посаду міського голови від партії “Слуга народу” Інна Ящук закликала студентів вишу, у якому вона працює, знайти по 5 друзів, які б проголосували за неї, а також ставити “лайки” на її сторінці у Facebook.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Зокрема, активісти оприлюднили відео, яке їм надали студенти академії.

Я простягаю вам руку дружби, як завжди... Хочу просити вас, щоб ви сьогодні взяли свій блокнот, і знайшли 5 друзів, і попросили їх проголосувати за мене: бабусі, дідусі, родичі, знайомі. Спасибі вам величезне. Я думаю, що це для вас не складно”, - говорить на відео Інна Ящук.

Вона також попросила студентів заходити щодня на її політичну сторінку в Facebook і ставити "лайк”, "щоб ми довели, що не лише ферми ботів можуть керувати нами”.

Спасибі вам величезне, і чекаю вашої допомоги. Без вас я потону, врятуйте мене! Дякую ще раз!”, - каже кандидатка від "Слуги народу”.

У коментарі активістам ОПОРИ Ящук заявила, що перебуває у відпустці, і "просто запропонувала студентам, хто хоче зі мною зустрітися, і студенти відгукнулися”.

Я попросила, що є правило протягнутої руки: якщо людині потрібна допомога, то вона простягає руку. І я їм сказала, що я, як своїм друзям, ви мене знаєте, як ніхто краще, я прошу у вас допомоги”, – пояснила кандидатка.

Вона також заявила, що не вважає свої дії тиском на студентів, оскільки "просто по-людськи просила”.

Кандидатка також зазначила, що планує зустріч зі студентами, оскільки не всі студенти, які мали бажання її послухати, змогли долучитися до відеоконференції.

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